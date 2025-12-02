Конгрессвумен Луна разделила мнение Дмитриева о важном дне для мира

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна согласилась с оценкой событий 2 декабря для продвижения мирного урегулирования по Украине спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Пост об этом она опубликовала в своем аккаунте в соцсети X.

«Согласна», - написала она, отвечая на пост Дмитриева, в котором отмечалось, что команда, работавшая над ближневосточным мирным соглашением под руководством президента США Дональда Трампа, находится в Москве.

2 декабря спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов идеи, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Арестович рассказал, что Уиткофф «привез» в Москву.