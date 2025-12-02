На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Конгрессвумен Луна согласилась с мнением Дмитриева о «важном дне для мира» на Украине

Конгрессвумен Луна разделила мнение Дмитриева о важном дне для мира
true
true
true
close
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна согласилась с оценкой событий 2 декабря для продвижения мирного урегулирования по Украине спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Пост об этом она опубликовала в своем аккаунте в соцсети X.

«Согласна», - написала она, отвечая на пост Дмитриева, в котором отмечалось, что команда, работавшая над ближневосточным мирным соглашением под руководством президента США Дональда Трампа, находится в Москве.

2 декабря спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер прилетели в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча запланирована на вторую половину дня.

Перед встречей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках СВО. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента Соединенных Штатов идеи, которых достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее Арестович рассказал, что Уиткофф «привез» в Москву.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами