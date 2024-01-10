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Путин оценил состояние ведущих европейских экономик

Путин: экономики Европы переживают не лучшие времена из-за зависимости от РФ

Ведущие экономики Европы в настоящее время переживают не лучшие моменты, так как оказались сильно зависимы от РФ. На это указал российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства сделал соответствующее заявление в ходе встречи с жителями чукотского города Анадырь. Во время мероприятия он обратил внимание на рост экономики страны и одновременное падение экономики европейских держав.

«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена. <...> Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», — подчеркнул Путин.

10 января президент РФ впервые прибыл на Чукотку с рабочим визитом. Глава государства провел встречу с общественниками и жителями города Анадырь, в рамках обсуждения указав на важность развития данного региона для страны и мира в целом.

В декабре 2023 года помощник российского лидера Максим Орешкин заявил, что РФ стала крупнейшей европейской экономикой. При этом КНР превратилась в ведущую экономику мира, уточнил он.

Ранее в Великобритании спрогнозировали усиление экономического кризиса на территории Европейского союза (ЕС).

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