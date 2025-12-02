Орешкин оценил устойчивость роста экономики России

Россия встала на рельсы устойчивого экономического роста, замедление в 2025 году плавное. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

«Мы встали на рельсы устойчивого экономического роста. Да, есть замедление в этом году, но это плановое замедление, поэтому планомерная работа, стабильность — это очень важно сейчас», — заявил он.

По словам Орешкина, согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в 2024 году. Он добавил, что в 2026 году планируется рост на 1,3%, а в 2027 году — на 2,7%.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор снижает ключевую ставку аккуратно и осторожно. Она объяснила, что перед регулятором стоит задача «пройти между Сциллой и Харибдой», то есть поддержать и снизить инфляцию, но учитывать, что рост должен перейти от очень высоких темпов к сбалансированным.

14 ноября советник председателя Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов заявил, что до конца 2025 года может произойти как снижение ключевой ставки Банка России, так и ее сохранение. По его словам, вся совокупность факторов будет представлена на декабрьском заседании Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Тремасов отметил, что до этой встречи россиянам следует ожидать большое количество информации.

Ранее глава РСПП допустил снижение ключевой ставки ЦБ на «чуть-чуть».