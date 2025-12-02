Гостелерадио прекратит вещание на русском языке

Латвийское гостелерадио LSM перестанет вещать на русском языке с 2026 года. Об этом сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.

В компании ожидаются структурные изменения, в связи с этим LSM расторгнет соглашения с 36 сотрудниками.

Преобразования предполагают «объединение функций, сокращение их дублирования, более эффективное использование ресурсов и единую модель создания контента на всех языках», подчеркнула она.

С 2026 года контент на русском языке будет представлен только в цифровом формате.

До этого сообщалось, что власти Латвии планируют демонтировать ведущую в Россию железную дорогу. Соответствующее заявление сделал президент страны Эдгарс Ринкевичс. Одновременно с этим Латвия будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией.

Также латвийские власти вновь продлили на неделю режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией.

Ранее Захарова ответила на идею Латвии разобрать железнодорожные пути в Россию.