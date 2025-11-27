На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова ответила на идею Латвии разобрать железнодорожные пути в Россию

Захарова высмеяла идею Латвии разобрать железнодорожные пути в Россию
Depositphotos

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала информацию о том, что власти Латвии решили демонтировать железнодорожные пути в Россию. Ее слова приводит газета kp.ru.

«Видимо, шпалы нужны им для топки», — сказала Захарова.

До этого президент страны Эдгарс Ринкевичс заявлял, что до конца 2025 года будет проанализирован возможный демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Одновременно с этим Латвия будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией.

Ринкевичс подчеркнул, что напряженность на восточной границе будет сохраняться долго, и демонтаж дороги будет одним из способов по усилению безопасности. Обсуждение такого метода пройдет на уровне глав стран Балтии. При этом президент Латвии отметил, что такое решение должно приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы.

С 15 октября в Латвии начала действовать система платной электронной очереди для пересечения внешней границы страны с Россией и Белоруссией. Введение платной электронной очереди мотивировано повышением безопасности пересечения границы и предотвращением образования транспортных заторов.

Ранее Латвия продлила запрет на полеты у границ с РФ и Белоруссией.

