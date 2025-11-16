Латвия продлила запрет на полеты у границ с РФ и Белоруссией

Латвия продлила запрет на ночные полеты у границ с РФ и Белоруссией до 23 ноября

Латвийские власти вновь продлили на неделю режим запрета полетов в вечерние и ночные часы в воздушном пространстве вдоль границы с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе страны.

Как отметил представитель диспетчерской службы, запрет действует на полеты в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км до 23 ноября.

До этого Латвия продлевала запрет несколько раз с сентября.

Аналогичный запрет введен до 23 ноября включительно на полеты вдоль границы с Эстонией и Литвой. При этом исключениями могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.

В сентябре польские власти сообщали о сбитых над территорией страны беспилотниках. Сразу несколько политических деятелей, в частности премьер-министр Польши Дональд Туск, глава евродипломатии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский, обвинили в произошедшем Россию. В Белоруссии же заявили, что Минск передал Варшаве и Вильнюсу информацию о заблудившихся беспилотниках.

Ранее Еврокомиссия заявила о намерении создать «стену дронов» у восточной границы ЕС.