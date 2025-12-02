На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе испугались заключения «некрасивой» сделки по Украине

Ван Мидделар: в какой-то момент будет заключена некрасивая сделка по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Евросоюз опасается, что в какой-то момент может быть заключена «некрасивая» сделка по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар, пишет Reuters.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку по Украине, следуя принципу, что «мы — США, они — Россия, мы — великие державы».

«[Это] очень неприятно для европейцев», — отметил эксперт.

До этого замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что позиция европейских стран по урегулированию украинского конфликта исключает их участие в переговорном процессе. По его словам, пока страны ЕС продолжают говорить о потенциальной войне с Россией, не может идти и речи «ни о каком месте и ни о каком вкладе европейских государств».

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия в настоящее время не ведет диалога с европейскими странами. По его мнению, это является «самой большой проблемой», поскольку нельзя узнать позицию своих коллег, не общаясь друг с другом.

Ранее Лавров оценил роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине.

