В Кремле сообщили, что Россия не ведет диалога с европейскими странами

Песков заявил об отсутствии диалога между Россией и Европой
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия в настоящее время не ведет диалога с европейскими странами. Об этом в ходе брифинга для индийских СМИ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Sputnik India.

«Мы не общаемся с европейцами, у нас нет диалога. Но как можно узнать позицию своих коллег по такой невероятно сложной проблеме, если вы не общаетесь друг с другом?» — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что отсутствие диалога между Россией и Европой — это «самая большая проблема».

1 декабря верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что организация переговоров с РФ в текущей ситуации не отвечает интересам регионального содружества.

До этого депутат Европейского парламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани раскритиковал ЕС за отказ обсуждать украинский конфликт с Россией. По его словам, попытки регионального содружества определить параметры мирного соглашения без переговоров с Москвой демонстрируют полную утрату Брюсселем связи с реальностью.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ оценили роль ЕС в урегулировании конфликта на Украине.

