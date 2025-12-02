На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова прокомментировала задержание экс-главы евродипломатии Могерини

Захарова: в ЕС свои проблемы не замечают, но поучают всех остальных
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Евросоюз (ЕС) предпочитает не замечать собственных проблем, однако «поучает всех остальных». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя новость о задержании бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини по делу о мошенничестве в беседе с РИА Новости.

«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду... Любая международная проблема - повод для Брюссель нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

2 декабря газета Le Soir выяснила, что Могерини задержали по делу о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов. До этого европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек.

Ранее стала известна дата рассмотрения предложения ЕК об изъятии активов России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами