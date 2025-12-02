Захарова: в ЕС свои проблемы не замечают, но поучают всех остальных

Евросоюз (ЕС) предпочитает не замечать собственных проблем, однако «поучает всех остальных». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова комментируя новость о задержании бывшей главы евродипломатии Федерики Могерини по делу о мошенничестве в беседе с РИА Новости.

«В ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду... Любая международная проблема - повод для Брюссель нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

2 декабря газета Le Soir выяснила, что Могерини задержали по делу о мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов. До этого европейская прокуратура (EPPO) подтвердила информацию об обысках в штаб-квартире дипломатической службы Евросоюза (ЕС) в Брюсселе, а также последующее задержание трех человек.

