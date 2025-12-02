Послы государств — членов Евросоюза рассмотрят план Еврокомиссии (ЕК) по экспроприации активов России 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на повестку встречи.

Последний пункт обнародованной Советом ЕС повестки дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС на 5 декабря содержит «обмен мнениями о финансировании Украины».

До этого пресс-секретарь президента РФ Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва согласна с главой МИД Бельгии Максимом Прево, призвавшим отказаться от изъятия российских активов.

Глава бельгийского дипломатического ведомства отметил, что общеевропейский заем является лучшим вариантом предоставления помощи Украине.

Газета Politico писала, что Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования ситуации на Украине. В публикации говорится, что Европейская комиссия «вот-вот обнародует» правовую базу для предоставления кредита Украине за счет российских активов, «чтобы гарантировать, что в апреле военный бюджет Украины не опустеет».

1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия все еще против кредита Украине за счет замороженных активов РФ. Она отметила, что обсуждение данного вопроса в настоящее время продолжается.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.