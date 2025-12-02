На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Китае рассказали о договоренностях по итогам встречи Шойгу и главы МИД

Ван И: по итогам встречи с Шойгу страны вышли на широкий список договоренностей
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Глава министерства иностранных дел (МИД) Китая Ван И заявил, что по итогам переговоров с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу страны вышли на широкий список договоренностей. Его слова приводит РИА Новости.

«В этот раз я приехал в Россию на очередной раунд консультаций по стратегической безопасности», — заявил Ван И.

По его словам, за пять часов представителям стран вместе с Шойгу удалось провести насыщенный углубленный стратегический диалог. Он подчеркнул, что Россия и Китай вышли на договоренности по широкому кругу вопросов.

До этого сообщалось, что в Москве проводят российско-китайские консультации по стратегической безопасности под руководством Шойгу и главы Ван И.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ рассказали, что в ходе консультаций они обсудят вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами.

Ранее в МИД России анонсировали переговоры Лаврова с министром иностранных дел КНР.

