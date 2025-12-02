В Москве проходят российско-китайские консультации по безопасности

Шойгу и глава МИД Китая Ван И проводят встречу по безопасности в Москве

В Москве проводят российско-китайские консультации по стратегической безопасности под руководством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и главы МИД Китая Ван И. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, перед началом мероприятия Шойгу и Ван И тепло приветствовали друг друга во время рукопожатия.

В пресс-службе аппарата Совбеза РФ сообщали, что в ходе консультаций в Москве они обсудят вопросы международной и региональной безопасности, ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также сотрудничество в военной и военной-технической сферах, взаимодействие между правоохранительными органами и специальными службами.

До этого заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика постоянно ведут диалог о ситуации на Украине.

Ранее в МИД России анонсировали переговоры Лаврова с министром иностранных дел КНР.