Политик, экс-депутат Верховной рады Олег Царев в интервью Tsargrad.tv сравнил две американские мирные инициативы — ноябрьскую и апрельскую.

Он обратил внимание, что в первоначальном апрельском варианте США готовы были де-факто признать российский контроль лишь над частью Донбасса, тогда как к ноябрю речь уже шла о всей Донецкой народной республике (ДНР) с выводом украинских войск с территорий, которые они удерживают. Кроме того, важным дополнением нынешнего плана стало включение пункта об отказе Украины от членства в НАТО — который отсутствовал в весенних предложениях.

Существенно изменились и подходы к Запорожской АЭС: вместо первоначальной схемы управления через США была предложена передача контроля над объектом МАГАТЭ, отметил Царев.

В числе новых требований, по его словам, стало и ограничение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое сейчас рассматривается как одно из ключевых условий.

[Украинскому лидеру Владимиру] Зеленскому нужно было слушать [президента России Владимира] Путина и [главу Белого дома] Трампа, а не [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном. Ему ведь не раз говорили, что условия для Киева будут только ухудшаться. Так оно и вышло», — подытожил политик.

2 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге сообщила, что план США по урегулированию конфликта на Украине подвергся существенной доработке.

По словам представителя американской администрации, первоначальные пункты плана были серьезно пересмотрены, однако детали обсуждаются переговорщиками. Левитт также отметила, что США надеются на скорое завершение конфликта.

Ранее в США заявили о «хороших идеях» зятя Трампа по решению на Украине.