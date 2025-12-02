США выступают за возвращение России ее замороженных активов

Politico: США выступили за возвращение РФ ее активов после решения по Украине

Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Politico.

«Есть члены (американской - «Газета.Ru») администрации, которые хотят вести бизнес с Россией... Тема с активами им не подходит», — говорится в сообщении издания.

В то же время Politico отмечала, что переговоры об использовании замороженных российских активах для предоставления Украине кредита могут быть сорваны из-за позиции Бельгии.

Как пишет газета, Европейская комиссия «вот-вот обнародует» правовую базу для предоставления кредита Украине за счет российских активов, «чтобы гарантировать, что в апреле военный бюджет Украины не опустеет».

В декабре лидеры ЕС соберутся на новый саммит для обсуждения этого вопроса, напоминает Politico.

Глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил 1 декабря о том, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для Украины.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.