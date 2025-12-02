На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США выступают за возвращение России ее замороженных активов

Politico: США выступили за возвращение РФ ее активов после решения по Украине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Соединенные Штаты выступают за возвращение России ее замороженных активов после урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Politico.

«Есть члены (американской - «Газета.Ru») администрации, которые хотят вести бизнес с Россией... Тема с активами им не подходит», — говорится в сообщении издания.

В то же время Politico отмечала, что переговоры об использовании замороженных российских активах для предоставления Украине кредита могут быть сорваны из-за позиции Бельгии.

Как пишет газета, Европейская комиссия «вот-вот обнародует» правовую базу для предоставления кредита Украине за счет российских активов, «чтобы гарантировать, что в апреле военный бюджет Украины не опустеет».

В декабре лидеры ЕС соберутся на новый саммит для обсуждения этого вопроса, напоминает Politico.

Глава министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил 1 декабря о том, что страны Европейского союза (ЕС) не хотят разделять риски, связанные с использованием замороженных российских активов для Украины.

Ранее Бельгия заявила, что быстрое использование активов РФ навредит мирному плану.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
