На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СБУ задержала британского инструктора по делу об убийстве Парубия

«Украинская правда»: задержанный СБУ британец мог участвовать в убийстве Парубия
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании задержали британского инструктора Росса Дэвида Катмора, подозреваемого в разведывательной и диверсионной деятельности. Кроме того, он может быть причастен к громким убийствам на Украине, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ.

По информации собеседников издания, Катмор прибыл на Украину в 2024 году как военный инструктор, чтобы помогать обучать личный состав ВСУ. До этого он служил в британской армии и выполнял боевые задачи на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что инструктор завозил на Украину оружие и боеприпасы для совершения убийств. Утверждается, что именно из этого оружия были убиты в том числе украинская националистка Ирина Фарион и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Украинские силовики видят в этом российский след, однако никаких доказательств этой версии нет.

В настоящий момент Катмор заключен под стражу.

Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Киллер выстрелил в политика несколько раз на улице, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков. По подозрению в совершении преступления задержали Михаила Сцельникова. На суде он отверг причастность к случившемуся российских спецслужб и заявил, что убийство Парубия — его личная месть украинской власти за погибшего под Бахмутом сына, а на месте экс-спикера Верховной рады мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко.

Ранее Зеленский присвоил убитому Парубию звание героя Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами