СБУ задержала британского инструктора по делу об убийстве Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) и спецслужбы Великобритании задержали британского инструктора Росса Дэвида Катмора, подозреваемого в разведывательной и диверсионной деятельности. Кроме того, он может быть причастен к громким убийствам на Украине, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в СБУ.

По информации собеседников издания, Катмор прибыл на Украину в 2024 году как военный инструктор, чтобы помогать обучать личный состав ВСУ. До этого он служил в британской армии и выполнял боевые задачи на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что инструктор завозил на Украину оружие и боеприпасы для совершения убийств. Утверждается, что именно из этого оружия были убиты в том числе украинская националистка Ирина Фарион и экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Украинские силовики видят в этом российский след, однако никаких доказательств этой версии нет.

В настоящий момент Катмор заключен под стражу.

Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Киллер выстрелил в политика несколько раз на улице, а затем скрылся. Пострадавший скончался до приезда медиков. По подозрению в совершении преступления задержали Михаила Сцельникова. На суде он отверг причастность к случившемуся российских спецслужб и заявил, что убийство Парубия — его личная месть украинской власти за погибшего под Бахмутом сына, а на месте экс-спикера Верховной рады мог оказаться любой видный политик страны, например, Петр Порошенко.

Ранее Зеленский присвоил убитому Парубию звание героя Украины.