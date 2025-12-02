ТАСС: Дмитриев встретится с Уиткоффом в Москве 2 декабря

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве во вторник, 2 декабря. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Встреча пройдет в Москве во вторник», — сказали агентству.

До этого Дмитриев назвал 2 декабря днем, важным для мира.

2 декабря бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что визит специального посланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву перечеркнет все дипломатические усилия Украины в попытках изменить итоги переговоров с американской делегацией во Флориде. По его словам, встреча во Флориде стала «полным провалом» для Киева.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп не принял участия в переговорах, чем показал свое отношение к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

Ранее в США рассказали, что препятствует достижению соглашения по Украине.