На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Самолет, на котором Уиткофф ранее прилетал в Москву, пересек границу России

Flightradar24: самолет, предположительно, Уиткоффа, вошел в пространство России
true
true
true
close
LUDOVIC MARIN/Reuters

Самолет, на борту которого может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, вошел в воздушное пространство России. Это следует из данных портала Flightradar24.

По информации портала, самолет Bombardier Global 7500 вылетел из Флориды и пересек воздушную границу России в 12:50 по московскому времени. В августе Уиткофф прилетал в Москву на самолете такого же типа.

О том, что самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту пересек воздушное пространство РФ, сообщил также ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе Латвии, над территорией которой борт прошел транзитом. По словам собеседника агентства, самолет пересек воздушную границу России в районе контрольной точки «IGORO». Затем контроль над воздушным судном начали осуществлять российские диспетчера.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 2 декабря в течение ближайших часов. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента США понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее стало известно, как визит Уиткоффа в РФ повлияет на переговоры США и Украины.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами