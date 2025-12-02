На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о сложности мирного урегулирования на Украине

Песков: поиск мирного решения в украинском урегулировании - очень сложный вопрос
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Поиск мирного решения в рамках урегулирования конфликта на Украине — очень сложный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с индийскими СМИ, передает Sputnik India.

«Пока мы не заключаем немедленное мирное соглашение, это очень сложно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, мирное соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта.

До этого президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами. Он добавил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены его первопричины.

Ранее Небензя объяснил, почему Вашингтон не понимает сути кризиса на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами