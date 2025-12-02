Поиск мирного решения в рамках урегулирования конфликта на Украине — очень сложный вопрос. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с индийскими СМИ, передает Sputnik India.

«Пока мы не заключаем немедленное мирное соглашение, это очень сложно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, мирное соглашение по Украине должно устранять первопричины конфликта.

До этого президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что одной из главных причин конфликта между Москвой и Киевом являются «постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО».

По его словам, кризис на Украине начался «не в результате нападения РФ», а из-за государственного переворота в 2014 году. Глава государства подчеркнул, что те события были спровоцированы западными странами. Он добавил, что для урегулирования украинского конфликта должны быть устранены его первопричины.

Ранее Небензя объяснил, почему Вашингтон не понимает сути кризиса на Украине.