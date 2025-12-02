В Кремле оценили усилия администрации Трампа в урегулировании на Украине

Российская сторона высоко ценит усилия администрации президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга, который проводит Sputnik India.

«Мы высоко ценим мирные усилия американской администрации, направленные на то, чтобы проложить путь к разрешению украинского кризиса политическими и дипломатическими средствами», — заявил он.

По словам представителя Кремля, российская сторона хотела бы видеть урегулирование украинского конфликта «на многие поколения вперед». Он подчеркнул, что Москва также высоко оценивает готовность Нью-Дели внести свой вклад в поиск решения по вопросу конфликта на Украине.

30 ноября во Флориде прошли переговоры США и Украины. Украинскую делегацию возглавил экс-министр обороны Рустем Умеров, который в связи с масштабным коррупционным скандалом сменил на этой позиции экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

На встрече активно обсуждались вопросы территорий, членство Украины в НАТО и судьба российских активов, замороженных западными странами. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

