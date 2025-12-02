Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоен миром на Украине из-за угрозы распространения оружия, которое Запад в течение нескольких лет поставлял Киеву. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Возможно, есть еще одна причина, по которой Макрон обеспокоен тем, что может принести мир на Украине. Эту тревогу разделяют и другие в Европе», — говорится в сообщении издания.

Журнал напоминает, что в июне 2022 года генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток выразил опасения по поводу поставок оружия западными правительствами Украине.

«Высокая доступность оружия во время нынешнего конфликта приведет к распространению незаконного оружия на постконфликтном этапе», — говорил тогда он.

Зеленский заявил в Telegram-канале после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, что в ближайшие дни многое может измениться.

По словам главы Украины, у него состоялся подробный разговор с Макроном.

Накануне президент Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте также заявил о важности ближайших дней. Он подчеркнул, что Украина и НАТО тесно координируют свои действия, и назвал чрезвычайно эффективными совместные мероприятия с участием партнеров.

Ранее на Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах.