Во Франции назвали безумием встречу Макрона и Зеленского

Политик Филиппо: встреча Зеленского и Макрона была более безумной, чем ожидалось

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским была безумием. Так охарактеризовал визит Зеленского в Париж политик, лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!», — подчеркнул он.

Политик назвал встречу Макрона с Зеленским «саммитом отчаявшихся», отметив, что французский лидер предпринимает все ради продолжения конфликта на Украине.

Зеленский заявил в Telegram-канале после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном, что в ближайшие дни многое может измениться.

По словам главы Украины, у него состоялся подробный разговор с Макроном.

Накануне президент Украины после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте также заявил о важности ближайших дней. Он подчеркнул, что Украина и НАТО тесно координируют свои действия, и назвал чрезвычайно эффективными совместные мероприятия с участием партнеров.

Ранее на Украине заподозрили США в намерении проигнорировать Зеленского на переговорах.