На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Францию заподозрили в желании напрямую поучаствовать в конфликте на Украине

СВР РФ: Франция по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте на Украине
close
Depositphotos

Париж по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте между Москвой и Киевом. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

«Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте», — отметили в СВР.

1 декабря французский лидер Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию. В ходе беседы с журналистами Макрон пообещал усилить санкционное давление на Москву.

Также глава республики сообщил, что считает невозможным согласование мирного плана по Украине без участия в этом процессе европейских государств. В частности, речь идет о решении вопросов, связанных с использованием замороженных активов РФ, предоставлением Украине гарантий безопасности и ее вступлением в Европейский союз.

В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не могут проходить без участия Европы. Как сказал дипломат, Париж продолжает прикладывать усилия, чтобы «все было сделано в интересах мира на Украине и безопасности Европы».

Ранее французские военнослужащие испугались возможной отправки на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами