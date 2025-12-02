Францию заподозрили в желании напрямую поучаствовать в конфликте на Украине

Париж по-прежнему ищет варианты прямого участия в конфликте между Москвой и Киевом. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

«Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте», — отметили в СВР.

1 декабря французский лидер Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию. В ходе беседы с журналистами Макрон пообещал усилить санкционное давление на Москву.

Также глава республики сообщил, что считает невозможным согласование мирного плана по Украине без участия в этом процессе европейских государств. В частности, речь идет о решении вопросов, связанных с использованием замороженных активов РФ, предоставлением Украине гарантий безопасности и ее вступлением в Европейский союз.

В тот же день министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине не могут проходить без участия Европы. Как сказал дипломат, Париж продолжает прикладывать усилия, чтобы «все было сделано в интересах мира на Украине и безопасности Европы».

Ранее французские военнослужащие испугались возможной отправки на Украину.