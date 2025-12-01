Макрон снова пообещал усилить давление на Россию

Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие недели

Президент Франции Эммануэль Макрон снова пообещал усилить санкционное давление на Россию. Об этом французский лидер заявил в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает «Интерфакс».

«Я хочу вас заверить, что в ближайшие недели давление будет усилено в отношении России», — сказал президент Франции.

Макрон добавил, что считает невозможным согласовать мирный план урегулирования конфликта на Украине без участия европейских стран. По его словам, инициатива касается замороженных активов России, гарантий безопасности и вступления республики в Евросоюз.

Французский лидер также обещал усилить давление на Россию в июле. Тогда Макрон выразил уверенность, что Москва согласится на прекращение огня. Президент Франции также пообещал и впредь поддерживать Киев. В частности, стороны договорились о поставках дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов, финансировании производства украинских дронов и обучении пилотов ВСУ.

