Во Франции потребовали отставки Макрона после встречи с Зеленским

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X потребовал отставки французского лидера Эммануэля Макрона после его обещания украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить Киеву самолеты Rafale.

«На какие деньги? На наши, конечно же! Очередное безумие, отстранение Макрона от должности необходимо», — написал он.

Незадолго до этого лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции за торжественную встречу украинского лидера на военной базе «Виллакубле».

17 ноября Владимир Зеленский подписал с Макроном соглашение на поставку 100 истребителей Rafale. Также они договорились о поставках французского оружия для защиты неба Украины. Соглашение уже назвали «историческим». Какую военную технику получит Киев, поможет ли она ему завоевать господство в небе и что не так с этим договором — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Раньше стало известно, что большинство французов негативно оценивают политику Макрона.