У Колобка нашли курские корни

Александр Кряжев/РИА Новости

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал президенту РФ Владимиру Путину о курских корнях персонажа русских сказок Колобка. Расшифровка их беседы представлена на сайте Кремля.

В ходе разговора губернатор рассказал президенту о реновации детского парка в центре Курска. Пространству вернули историческое название «Парк пионеров» и установили на территории скульптуру Колобка.

«Почему Колобка? Потому что впервые с Колобком, с другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева, еще в 1844 году она опубликовала книгу «Русские сказки для детей, рассказанные нянюшкою Авдотьею Степановною Черепьевою», — заявил он.

Хинштейн отметил, что в сборнике была сказка про Колобка, поэтому местные жители считают, что у персонажа есть курские корни.

В ходе беседы губернатор региона заявил, что главная задача, которая стоит перед властями, — обеспечить прямую связь с людьми и прозрачность власти. Он рассказал, что пытается обеспечить максимум в этом вопросе. Хинштейн добавил, что проводит постоянные встречи с жителями и посещает все районы для контроля ситуации.

Ранее Путин оценил ситуацию с разминированием Курской области.

