В Госдуме установили национальность Чебурашки

Депутат Госдумы Макаров заявил о еврейском происхождении Чебурашки
Телеканал «Россия 1»

Во время обсуждения бюджета в Государственной думе глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что Чебурашка был евреем, так как апельсины в Советский Союз поставлял только Израиль. Его слова приводит mk.ru.

«Чебурашка-то еврей», — сказал он, отметив, что мультгерой приехал в ящике с апельсинами.

Другие депутаты попытались оспорить эту версию. Они подчеркнули, что апельсины в СССР поставляли также Испания и Марокко.

Макаров категорически отверг эти предположения. По его словам, марокканскими были мандарины, а из Испании в те годы апельсины не привозили.

«Чебурашка не испанец», — указал Макаров, предложив коллегам перепроверить его слова о поставках апельсинов в Советский Союз исключительно из Израиля.

Спор о национальности Чебурашки произошел при рассмотрении поправки в бюджет, которая предусматривает выделение денежных средств на проведение конкурса «Родная игрушка», в ходе которого депутаты Госдумы рассчитывают найти достойную российскую замену Лабубу и прочим игрушечным блокбастерам.

Ранее в Госдуме раскритиковали превращение Чебурашки в «Чебубу».

