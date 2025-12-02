Залужный опубликовал фото с женой на фоне елки, намекнув на возвращение домой

Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный намекнул на свое возвращение на Украину, опубликовав фото в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Дома лучше», — подписал фото со своей женой на фоне новогодней елки Залужный.

Позади пары на фото стоит кофейный автомат с надписью на украинском.

Накануне сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что предложения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) и посла республики в Лондоне Валерия Залужного о ядерном оружии выходят «за рамки возможного».

Грэм добавил, что гарантии безопасности, предложенные Залужным, несостоятельны.

До этого Залужный в статье для The Telegraph назвал одной из возможных гарантий безопасности для республики размещение на ее территории ядерного оружия. Экс-главком ВСУ заявил, что формирование «безопасного и защищенного государства» невозможно без эффективных гарантий безопасности.

Ранее в Британии ужаснулись словам Залужного о ядерном оружии на Украине.