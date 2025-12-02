Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «приказали» уйти в отставку уже «на этой неделе». Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Артем Дмитрук.
«Зеленский уйдет на этой неделе. На выходных мне сообщили о том, что Зеленскому приказали уйти на этой неделе», — подчеркнул он.
При этом политик не уточнил деталей упомянутого им приказа.
В то же время, по мнению депутата Рады Александра Дубинского, Зеленский может добровольно отказаться от занимаемой им должности, поскольку столкнется с реальностью, которую скрывал от него глава офиса президента Андрей Ермак.
По словам Дубинского, Зеленский остается «мародером, убийцей и идиотом». Глава государства не сможет смириться с реальным положением дел в стране, считает политик.
При этом, как сообщает телеканал Welt, отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака и неудачи ВСУ на фронте вынуждают украинского лидера вести борьбу за выживание.
Ранее Зеленскому предрекли отставку после ухода Ермака.