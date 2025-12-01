Медведчук предрек Зеленскому отставку после ухода Ермака

Медведчук: отставка Ермака стала сигналом другой голове, что ее могут отсечь

Отставка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака является сигналом о возможном скором уходе самого президента Украины. Такое заявление сделал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА Новости.

Политик сравнил текущую ситуацию на Украине с «политическим тяни-толкаем», сказочным существом с двумя головами, которое пытается двигаться в противоположных направлениях.

«Отставка Ермака — это уже сигнал другой голове, что ее могут и отсечь. Если быть объективным — однозначно отсекут», — сказал Медведчук.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении Зеленский поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем украинская позиция на переговорах была представлена так, «как должна была быть».

В доме Ермака провели обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, однако официально никаких обвинений экс-чиновнику не предъявляли.

Ранее источник рассказал, что Ермак уходит на фронт после отставки.