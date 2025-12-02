На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский депутат заявил о риске прекращения работы правительства

Депутат Рады Кучеренко предупредил об угрозе шатдауна на Украине
Global Look Press

Депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Новини.LIVE» заявил, что Украине грозит шатдаун из-за катастрофического управления и кризиса системы.

«Весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун», — отметил Кучеренко.

По его словам, украинские власти не могут принять бюджет из-за хаоса в правительстве и разногласий между партиями.

2 декабря газета Financial Times писала, что Украина начала реструктуризацию долгов на сумму $2,6 млрд, привязанных к экономическому росту.

По данным издания, этот долг играет важную роль в обеспечении текущих военных расходов Киева. После окончания конфликта выплаты по нему могли бы обойтись бюджету республики в миллиарды долларов.

В начале ноября НБУ рассказал, что госдолг Украины в пересчете на одного человека достиг отметки в $6821. Общая задолженность республики оценивалась в $191 млрд. Из этой суммы 74,5% ($142,295 млрд) приходилось на внешние обязательства.

Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной Украине территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составлял $5081, а внутренний — еще $1740.

Ранее в МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики.

