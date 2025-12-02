Reuters сообщил, что Трамп установил Мадуро срок для отъезда из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора 21 ноября потребовал от действующего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну вместе с семьей до конца недели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Согласно данным агентства, Мадуро предлагал вице-президенту Делси Родригес возглавить временную администрацию перед новыми выборами. Трамп отклонил большинство его условий во время 15-минутного разговора, но согласился предоставить неделю на безопасный выезд Мадуро и его семьи. После истечения срока в пятницу, 28 ноября, в субботу было объявлено о закрытии воздушного пространства Венесуэлы.

По данным CNN, Мадуро заявил, что готов прекратить исполнение своих полномочий, однако не раньше, чем через 18 месяцев. Как утверждает канал, часть американских чиновников рассматривала предложенный венесуэльским лидером сценарий как возможный выход из кризиса, однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки Мадуро.

3 ноября Трамп заявил, что дни Николаса Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.