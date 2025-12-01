На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп пригласил Нетаньяху в Белый дом

Трамп предложил Нетаньяху посетить Белый дом для встречи в ближайшем будущем
true
true
true
close
Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху провести встречу в Вашингтоне в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильского премьера.

«Нетаньяху недавно провел беседу по телефону с Трампом. Президент США пригласил премьер-министра на встречу в Белый дом в ближайшем будущем», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в ходе переговоров лидеры обозначили важность разоружения палестинского движения ХАМАС и демилитаризации Газы. Кроме того, Трамп и Нетаньяху обсуждали перспективу расширения мирных договоров со странами региона, добавили в канцелярии.

23 ноября Израиль объявил об уничтожении пяти высокопоставленных членов ХАМАС в Газе. По заявлению премьера Биньямина Нетаньху, это стало ответом на нарушение режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов: они «отправили террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат». ХАМАС же обвиняет в нарушениях израильскую армию и, по данным Al Hadath, уже оповестил США о готовности возобновить бои. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами