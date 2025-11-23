Конец перемирия? Израиль уничтожил пять бойцов ХАМАС

Израиль объявил об уничтожении пяти высокопоставленных членов ХАМАС в Газе. По заявлению премьера Биньямина Нетаньху, это стало ответом на нарушение режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов: они «отправили террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат». ХАМАС же обвиняет в нарушениях израильскую армию и, по данным Al Hadath, уже оповестил США о готовности возобновить бои.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о ликвидации пятерых высокопоставленных членов радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По заявлению политика, израильская армия (ЦАХАЛ) начала атаку в ответ на нарушение режима прекращения огня.

«Сегодня движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ.

В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС», — цитирует канцелярия Нетаньяху его слова.

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, вооруженный боец палестинского движения проник за линию разграничения по маршруту доставки гуманитарной помощи, после чего открыл огонь по израильским военным в южной части Газы. Нарушителя ликвидировали, пострадавших среди солдат не оказалось. В ответ на нападение израильская армия «начала наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа».

Нетаньяху в своем заявлении заверил, что Израиль «полностью соблюдает режим прекращения огня», и обвинил ХАМАС в нарушениях. По словам премьера, за все время действия режима тишины «десятки террористов ХАМАС пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска».

«Мы вновь призываем посредников настоять на том, чтобы ХАМАС выполнил свою часть соглашения о прекращении огня и план президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов», — подчеркнул Нетаньяху.

Он также призвал руководство ХАМАС немедленно вернуть останки трех заложников и обеспечить полную демилитаризацию сектора Газа.

«Соглашение истекло»

Палестинское движение при этом обвиняет в нарушениях израильскую сторону и призывает посредников — Египет, Катар, США и Турцию — надавить на Израиль и принудить его к соблюдению режима прекращения огня. По заявлению ХАМАС, ЦАХАЛ пытается «уничтожить желтую линию», разделяющую зоны контроля в Газе, и «ежедневно продвигается на запад».

При этом телеканал Al Hadath со ссылкой на источники утверждает, что движение уже оповестило США о готовности возобновить боевые действия.

По информации канала, представители ХАМАС передали спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю Дональда Трампа Джареду Кушнеру, что «соглашение истекло, и движение готово к бою».

Палестинские радикалы заявили американской стороне, что «прекращение огня должно быть взаимным». Официально Вашингтон эту информацию не подтверждал.

Хрупкое перемирие

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября, после того, как стороны одобрили предложенный Трампом план по урегулированию конфликта. Соглашение подразумевало отвод израильских войск из центральных районов Газы, за «желтую линию», палестинские радикалы же обязались в ответ передать всех заложников. Израиль также согласился отпустить палестинских заключенных.

После вступления режима тишины он нарушался уже несколько раз. Так, 19 октября ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАС заявив, что это стало ответом на «вопиющее нарушение соглашения». Кроме того, 25 октября Израиль сообщил о «точечном ударе» по центральной части Газы, объяснив его предотвращением атаки на израильские войска. А 28 октября Нетаньяху распорядился нанести новые удары — также в ответ на нарушения.

Трамп тогда подчеркивал, что Израиль имеет право возобновить боевые действия, если представители ХАМАС откроют огонь по бойцам ЦАХАЛ. При этом никаких существенных угроз для перемирия в секторе Газа нет, выражал уверенность американский лидер.

15 ноября посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что перемирие в секторе Газа нельзя назвать стабильным. «Оно даже очень хрупкое», — подчеркнул он.

По словам дипломата, от действий ЦАХАЛ уже после заключения перемирия пострадали сотни палестинцев.