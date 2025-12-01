На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт объяснил, каким должен быть ответ за удары по судам в Черном море

Военэксперт Дандыкин: суда в Черном море необходимо конвоировать
Telegram-канал «SHOT»

Удары по танкерам в Черном море — терроризм со стороны Киева. Атаки, скорее всего, связаны с активизацией переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, налицо интересы тех, кто вводит санкции против России, прежде всего стран Евросоюза. Кроме того, речь может идти о британских спецслужбах, которые обосновались на украинском побережье.

Адекватным ответом, как считает Дандыкин, было бы ужесточение режима судоходства, ввод конвоев или ответные удары по украинским портам.

«Заваривается интересная каша под соусом того, чтобы мирный план Трампа провалился», — заключил эксперт.

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Позднее украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины совместно (СБУ) с военно-морскими силами страны.

Ранее военблогер рассказал о возмездии ВС России за удары по танкерам в Черном море.

Название: Газета.Ру (Gazeta.Ru)

