СМИ: Ермаку предъявляют не одно обвинение, а несколько

Украина.ру: Ермаку готовят не одно, а три подозрения

В отношении уволенного главы офиса украинского президента Андрея Ермака готовят не одно, а три обвинения. Об этом пишет портал «Украина.ру», ссылаясь на местные СМИ.

»Ермаку готовят не одно, а три подозрения», — говорится в сообщении.

Других подробностей на момент публикации нет.

До этого народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Ермаку запретили покидать территорию Украины.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.