Уиткофф поговорил с Зеленским по телефону

Спецпосланник главы США Стив Уиткофф и президентом Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. О этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Елисейский дворец.

Детали переговоров при этом не приводятся. Сообщается, что звонок состоялся во время встречи украинского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, по данным издания, политики переговорили с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генеральным секретарем НАТО Марк Рютте и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

1 декабря Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию на встречу с лидером республики Эммануэлем Макроном. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками.

Перед визитом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что приезд президента Владимира Зеленского в Париж «не случаен», Франция прикладывает все усилия, чтобы «все было сделано в интересах мира на Украине и безопасности Европы».

Ранее Макрон одной фразой прокомментировал встречу с Зеленским.