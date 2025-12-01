На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Уиткофф поговорил с Зеленским по телефону

RT: Уиткофф провел телефонные переговоры с Зеленским
true
true
true
close
Reuters

Спецпосланник главы США Стив Уиткофф и президентом Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. О этом сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на Елисейский дворец.

Детали переговоров при этом не приводятся. Сообщается, что звонок состоялся во время встречи украинского лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Кроме того, по данным издания, политики переговорили с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генеральным секретарем НАТО Марк Рютте и председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

1 декабря Владимир Зеленский с женой Еленой прибыли во Францию на встречу с лидером республики Эммануэлем Макроном. Как сообщали ранее СМИ, они обсудят текущую ситуацию вокруг украинского конфликта и условия достижения прочного мира. Переговоры пройдут в контексте женевских дискуссий, американского мирного плана и координации с европейскими союзниками.

Перед визитом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что приезд президента Владимира Зеленского в Париж «не случаен», Франция прикладывает все усилия, чтобы «все было сделано в интересах мира на Украине и безопасности Европы».

Ранее Макрон одной фразой прокомментировал встречу с Зеленским.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами