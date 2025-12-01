Царев: Ермак не будет участвовать в боевых действиях, даже если поедет на фронт

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак не будет участвовать в реальных боевых действиях, даже если отправится на фронт после своей отставки. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политик, бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Очевидно, что Ермак не возьмет наган, не встанет из окопа и не пойдет в атаку на российские войска. Наган и Ермак — это несовместимые понятия. Также очевидно, что он никоим образом не будет рисковать», — сказал Царев.

Он добавил, что Ермак лишь хочет показать, что он патриот, несмотря на то, что коррупционер, и пострадал за свою несговорчивость на переговорах с командой президента США Дональда Трампа.

О намерении отправиться в зону боевых действий Ермак сообщил 29 ноября в интервью New York Post (NYP). Он также заявил, что его «опозорили», а знавшие правду соратники не поддержали его. Незадолго до отставки у чиновника прошли обыски в рамках коррупционного дела. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о попытке Ермака уволить главу СБУ.