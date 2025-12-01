На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о попытке Ермака уволить главу СБУ

«УП»: Ермак за неделю до отставки хотел добиться увольнения главы СБУ Малюка
true
true
true
close
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Экс-глава офиса украинского президента Андрей Ермак за неделю до своей отставки хотел добиться увольнения главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Ермак всю прошлую неделю до увольнения пытался добиться отставки главы СБУ», — говорится в публикации.

Как стало известно изданию, Ермак затаил обиду на Малюка из-за того, что тот якобы «проглядел» операцию НАБУ и не защитил его. В день обысков Малюк вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и главами НАБУ и САП прибыл на переговоры с президентом Владимиром Зеленским. По данным «УП», они обсуждали возможность продолжения борьбы с коррупцией при сохранении дипломатических возможностей страны на фоне обысков у Ермака.

28 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у Андрея Ермака. Они стали продолжением громкого дела о коррупции в сфере энергетики.

В этот же день Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака, поблагодарив его за то, что при нем позиция Украины на мирных переговорах была представлена так, «как должна была быть».

Ранее стало известно об истерике Ермака, устроенной Зеленскому перед увольнением.

