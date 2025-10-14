Стало известно, когда Черногория может вступить в Евросоюз

Фон дер Ляйен: Черногория вступит в Евросоюз в 2028 году

Из личного архива Марии К.

Черногория может вступить в Европейский союз (ЕС) в 2028 году. Об этом заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает RTCG.

«Вы полны решимости закончить все переговорные главы в следующем году. Мы поддерживаем вашу «амбицию 28» к 2028 году. Нам нравятся амбиции», — сказала она.

Черногория получила статус кандидата на вступление в Евросоюз в 2010 году.

В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что в 2028 году к Евросоюзу может присоединиться Черногория.

В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Грузия, Молдавия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Турция, Украина, Сербия и Черногория.

