Черногория введет визовые ограничения для россиян

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич заявил о том, что в стране в кратчайшие сроки будут введены визовые ограничения для россиян, правила будут изменены в соответствии с политикой Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Euronews.

Он отметил, что Черногория, даже не имея статуса члена Евросоюза и связанных с этим преимуществ, уже действует как государство-член.

По словам Спайича, страна по-прежнему ориентируется на туризм и пытается привлечь как можно больше отдыхающих из разных уголков мира, но это не является поводом для изменения визового режима.

Премьер добавил, что число российских туристов и инвесторов заметно сократилось, а объем недвижимости, которым владели россияне, также упал. Поэтому граждане РФ стали лишь одной из групп, приезжающих в Черногорию.

1 ноября посольство России в Подгорице сообщило, что Москва по-прежнему заинтересована в возобновлении полноценных связей с Черногорией и не видит причин, которые могли бы этому помешать.

