Трамп проведет совещание по Венесуэле

CNN: Трамп в понедельник проведет встречу по шагам в отношении Венесуэлы
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп в понедельник проведет совещание в Овальном кабинете Белого дома по дальнейшим шагам в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой источники.

По данным телеканала, на встречу приглашены глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, государственный секретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.

