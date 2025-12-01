Политик Климов: Киев не уступает США, так как надеется на кукловодов в Европе

Украина не уступает Соединенным Штатам на переговорах, потому что надеется на помощь европейских «союзников». Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

«Команда киевских марионеток сейчас управляется кукловодами из Лондона и континентальной Европы, и все они работают на Демократическую партию США, то есть на врагов Трампа внутри самой Америки. Отсюда и исходит нежелание Киева подчиняться Вашингтону. Однако они выбрали не тех кукловодов, потому что более сильные сидят как раз в Вашингтоне», — сказал политик.

Если руководство США поймет, что у них больше не осталось рычагов давления на Киев, то они опубликуют полные материалы расследования коррупционной деятельности на Украине, которые даже связаны и с Западной Европой, заключил Климов.

Вечером 30 ноября во Флориде закончились переговоры между Украиной и США по мирному урегулированию конфликта с Россией. По итогам делегациям не удалось согласовать окончательный проект мирного соглашения, однако был сделан «еще один шаг вперед».

На встрече обсуждались вопросы территорий и членство Украины в НАТО. Делегация Киева в очередной раз заявила, что территориальный вопрос может решаться лишь по текущей линии соприкосновения.

