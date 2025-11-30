Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные назвали членов правительства

Захватившие власть в Гвинее-Бисау военные назвали состав переходного правительства из 28 человек. Об этом пишет Democrata.

Газета уточняет, что среди них 23 министра и пять госсекретарей. Пять из 28 человек занимают посты в армии, а остальные — гражданские лица. Большинство из членов правительства близки к свергнутому президенту Умару Сисоку Эмбало, а некоторые состоят в связанных с ним партиях.

В статье отмечается, что МИД возглавил Жоау Бернарду Виейра, МВД — бригадный генерал Мамасалиу Эмбало, военное ведомство будет находиться в ведении генерал-майора Стива Ласана Мансали, минюстом будет руководить Карлуш Пинту Перейра, а министром по делам администрации президента, совета министров и парламента стал Усна Антониу Куаде. Указ о назначении этих и других чиновников подписал президент переходного периода Гвинеи-Бисау.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президента Гвинеи-Бисау заподозрили в инсценировке военного путча.