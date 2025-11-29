Африканский союз приостановил членство Гвинеи-Бисау после военного переворота. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Совет мира и безопасности организации принял резолюцию, в которой сообщил о немедленном отстранении Гвинеи-Бисау от любого участия в работе союза, его органов и институтов до тех пор, пока в республике не будет восстановлен конституционный порядок.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Переворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждают, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

27 ноября в посольстве России рассказали, что в настоящее время столица Гвинеи-Бисау город Бисау находится полностью во власти военных. Отдельные магистрали в центре перекрыты на всем своем протяжении, в том числе подразделениями полиции быстрого реагирования.

Ранее Украине предрекли военный переворот из-за коррупционного скандала.