В России назвали сроки введения безвизового режима с Саудовской Аравией

Новак: безвизовый режим с Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года

Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может заработать в начале 2026 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается безвизового режима, юридически сейчас пройдут процедуры после подписания по обмену нотами и вступлению в силу этого документа. На мой взгляд, это в начале следующего года уже даст возможность в безвизовом режиме посещать нашу страну», — сказал он.

1 декабря стало известно, что Россия и Саудовская Аравия подпишут соглашение о взаимной отмене виз для граждан обеих стран.

Кабмин РФ одобрил проект соглашения с Саудовской Аравией о взаимной отмене виз 27 ноября. Теперь граждане обеих стран смогут находиться на территории России и Саудовской Аравии без виз до 90 дней. Для въезда в эти страны туристам потребуется предъявить действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт.

В рамках безвизового режима граждане РФ и Саудовской Аравии не смогут устроиться на работу, учебу или получить постоянное проживание. Для этого им необходимо получить соответствующие разрешения. До подписания соглашения для въезда в Саудовскую Аравию россиянам нужна была виза, благодаря которой туристы могли находиться на территории страны до 90 дней.

Ранее гражданам Китая разрешили въезжать в Россию без виз.