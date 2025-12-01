На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии оппозиционера отправили под стражу за попытку поджога здания суда

Элисашвили отправили под стражу за попытку поджога здания горсуда Тбилиси
Городской суд Тбилиси отправил под стражу одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Грузия — Лело» Александру Элисашвили, обвиняемого в попытке поджога здания горсуда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Против Элисашвили возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения террористического акта, которая предусматривает наказание лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Во время заседания оппозиционер заявил, что не признает себя виновным.

Несколько дней назад в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Алеко Элисашвили после попытки поджога здания городского суда.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы.

Ранее в Грузии назвали причину гнева Брюсселя на Тбилиси.

