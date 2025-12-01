В Грузии оппозиционера отправили под стражу за попытку поджога здания суда

Городской суд Тбилиси отправил под стражу одного из лидеров оппозиционной партии «Сильная Грузия — Лело» Александру Элисашвили, обвиняемого в попытке поджога здания горсуда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Против Элисашвили возбуждено уголовное дело по статье о попытке совершения террористического акта, которая предусматривает наказание лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. Во время заседания оппозиционер заявил, что не признает себя виновным.

Несколько дней назад в Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Алеко Элисашвили после попытки поджога здания городского суда.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы.

