В Грузии назвали причину гнева Брюсселя на Тбилиси

Политик Папуашвили: ЕС зол на Грузию из-за требования раскрыть финансирование
РИА Новости

Брюссель зол на Тбилиси из-за его требования раскрыть назначение европейских денег, направляемых в Грузию. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Правда, почему евробюрократы разозлены на народ Грузии, кроется в том, что мы, страна с населением в 3,7 млн человек, посмели потребовать от ЕС обнародовать, на какие цели он тратит деньги в нашей стране», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Европейскому союзу (ЕС) «не нужна независимая, опирающаяся на собственные национальные ценности Грузия, а нужна Грузия, стоящая на одной ножке».

До этого Папуашвили говорил, что ЕС должен отказаться от вмешательства во внутренние дела Грузии и признать выбор грузинского народа, чтобы восстановить отношения с Тбилиси.

По его словам, «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в Европе.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в срыве переговоров, касающихся прав человека.

