В Грузии задержали оппозиционера за попытку поджога здания суда

В Грузии оппозиционный политик попался на попытке поджечь суд в Тбилиси

В Тбилиси сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Алеко Элисашвили после попытки поджога канцелярии городского суда. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Ведомство уточнило, что Элисашвили, являющийся одним из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело», пытался осуществить поджог здания на рассвете в субботу.

По информации ведомства, действия политика были пресечены, а он сам был немедленно задержан.

В октябре полиция в Грузии задержала более 60 человек за попытку штурма президентского дворца в Тбилиси.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в столице акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Европейский союз.

Демонстранты требовали отставки властей и возобновления движения к вступлению в региональное содружество. Сотрудники правоохранительных органов применили против граждан дубинки и водометы. «Газета.Ru» вела хронику событий.

Ранее в Грузии отметили годовщину отказа от просьб о вступлении в Евросоюз.