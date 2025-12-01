Глава Пентагона отреагировал на сообщения о его приказе добивать выживших

Хегсет посмеялся над сообщением о его приказе добивать людей у берегов Венесуэлы

Министр обороны США Пит Хегсет посмеялся над появившейся в СМИ информацией о том, что он лично приказал американским военнослужащим не оставлять в живых никого из людей на борту лодки, подозреваемой в контрабанде наркотиков. Пост с соответствующим содержанием глава Пентагона опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Чиновник опубликовал картинку с главным героем мультфильма «Приключения черепашки Франклина». На ней черепашка Франклин стреляет из гранатомета по лодке, транспортирующей запрещенные вещества.

«Для вашего списка рождественских пожеланий», — написал Хегсет в комментарии к картинке.

В конце ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что глава Пентагона распорядился расправляться со всеми при уничтожении катеров у побережья Венесуэлы. По данным издания, в том числе чиновник приказал американским военным наносить повторные удары по тем, кто остался жив после первой атаки.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен проверить появившуюся в СМИ информацию. Хозяин Белого дома подчеркнул, что сам не стал бы отдавать приказ о ликвидации всех людей на борту подозреваемой в контрабанде наркотиков лодки.

Ранее Трамп объявил о закрытии неба над Венесуэлой для авиакомпаний и наркоторговцев.