Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи из-за ее слов о том, что Россия якобы не хочет мира.

«Ложь Каи Каллас. Это Европейский союз не хочет мира и предпочитает давать деньги коррумпированному режиму [президента Владимира] Зеленского», — написал Дюпон-Эньян.

Он также призвал помнить, что Каллас «хотела разделить Россию на маленькие государства».

1 декабря глава дипломатии ЕС вновь заявила, что Россия якобы «не желает мира», поэтому Евросоюз должен сделать Украину «как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень трудное время». Каллас выразила надежду, что Киев в итоге сможет это сделать.

В то же время она отметила, что текущая неделя может стать решающей для переговоров об установлении мира на Украине.

