На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции уличили Каллас в желании раздробить Россию

Дюпон-Эньян обвинил Каллас в желании разделить Россию на маленькие государства
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X обвинил главу евродипломатии Каю Каллас во лжи из-за ее слов о том, что Россия якобы не хочет мира.

«Ложь Каи Каллас. Это Европейский союз не хочет мира и предпочитает давать деньги коррумпированному режиму [президента Владимира] Зеленского», — написал Дюпон-Эньян.

Он также призвал помнить, что Каллас «хотела разделить Россию на маленькие государства».

1 декабря глава дипломатии ЕС вновь заявила, что Россия якобы «не желает мира», поэтому Евросоюз должен сделать Украину «как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень трудное время». Каллас выразила надежду, что Киев в итоге сможет это сделать.

В то же время она отметила, что текущая неделя может стать решающей для переговоров об установлении мира на Украине.

Ранее Кая Каллас доказала, что не ест россиян на завтрак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами